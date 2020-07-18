Köylüyü devlete küstürdüler

Konya Ilgın Çavuşcugöl köylüleri, tarlalarına jandarma eşliğinde iş makineleri girince, “Ben bugün devletime, Cumhurbaşkanıma küstüm. Bir gün sizi yalnız bırakmadım, bir gün size ihanet etmedim, ama bugün devletime küstüm” dedi.

Konya Ilgın’da kömür madeni için tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıkan Çavuşcugöl köylülerinin tarlalarına jandarma eşliğinde iş makineleriyle girildi.

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ‘Memleketi bitirdiniz’ diyen Hakkı Dayı’nın tarlası da bundan nasibini aldı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Jandarma eşliğinde sabah saatlerinde tarlalarında iş makinelerinin çalıştığını gören köylü eylem yaptı. Jandarma engeliyle karşılaşan bir köylü, “Ben bugün devletime, Cumhurbaşkanıma küstüm. Bir gün sizi yalnız bırakmadım, bir gün size ihanet etmedim ama bugün devletime küstüm” derken başka bir köylü ise “Benim vergimle maaş alan adamları benim karşıma dikiyorlar, yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi.

TOMA’LARLA tedbir

Çavuşlugöl girişinde TOMA’larla tedbir alınırken iş makineleri jandarma korumasında çalışma başladı. Bunun üzerine köylüler, iş makinelerinin çalıştığı tarlalarına doğru yürüyüş yaparken jandarma yolu kesinle hep birlikte İstiklal Marşı söyledi. Ancak güvenlik güçleri köylülerin geçmesine izin vermedi. Jandarmanın kalkanlarla yolu kapatarak köylülerin geçişini engellemesine başka bir köylü, “Benim vergimle maaş alan adamları benim karşıma dikiyorlar, yazıklar olsun. Ben bu memlekette alnımın teriyle kaç tane çocuk okuttum” diyerek tepki gösterdi.

