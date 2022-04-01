KPSS’de sözlü sınava dur ihtarı

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman), Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen öğretmenin itirazıyla ilgili kararını verdi. Ombudsman, öğretmeni haklı buldu.

Bianet’deki habere göre KPSS’den yüksek puan almasına karşın mülakatla elenen öğretmen adayının itiraz başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, sözlü sınavın “hesap verilebilirlik” ilkesine aykırı yapıldığına hükmetti. Haber Merkezi

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