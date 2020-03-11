Kremlin’deki skandala muhalefetten tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Kremlin’de beklettiği görüntülere muhalefetten tepki geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve heyetini Kremlin Sarayı’nda yaklaşık iki dakika beklettiği görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Uzmanlar, Putin’in liderleri bekletmeyi adeta huy edindiğini hatırlatmakla birlikte, asıl dikkat dikkat çekici olanın Rusya devlet televizyonunun görüntüleri bir sayaç eşliğinde yayınlaması olduğunu vurguladı. Muhalefet partileri bu görüntülere tepki gösterdi.

Hani itibardan tasarruf olmazdı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Moskova’ya giden Erdoğan’a şunları söyledi: “Sayın Erdoğan bilmez ki Mehmetçik son nefesini verdiğinde geride kalanların da nefesleri düğümlenir. Koskoca bir ailenin nefesi durur. Bunlar Erdoğan’ın umurunda olsaydı evlâtlarımızı yitirdikten iki gün sonra gülebilir, şaka yapabilir miydi? Bu cahillik Putin ziyaretinde bir kez daha kendini gösterdi. Soçi’ye uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talebini yapan biz olduk. Moskova’da kazanan Rusya ve Esad oldu geri adım atan biz olduk(…) Tarih boyunca kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyabildik, yeni bir cumhuriyet kurduk. Bu nedenle Rusya’ya giderken milletçe senden tek bir beklentimiz vardı canını ortaya koyan Mehmetçik kadar onurlu olmandı. Sense gittin o onurun onda birini masa başında gösteremedin. Gittik kapılarda bekletilmeye razı olup üstüne bir de kabul edildiğiniz için Putin’e teşekkür ettin. Dostun Putin kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti. Sayın Erdoğan hani itibardan tasarruf olmazdı? Onlar sana kapı önünde beklemeyi lâyık gördü, sen ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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“Tarihin en büyük fiyaskosu”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesi bekleme anlarına ilişkin Rus televizyonunun yayınıyla ilgili yorumunda, Erdoğan’ın Davos’taki ‘one minute’ çıkışını hatırlattı. Basın toplantısı düzenleyen Öztrak, “Putin’in kapısında dakikalarca bekletildiler, Rus haber ajanslarına eğlence malzemesi oldular. 2. Katerina’nın heykeli altında heyet olarak kıyamda durdular. 5 Mart 2020’den Kremlin sarayına giden süreç Cumhuriyet tarihinin en büyük fiyaskosudur. Bu fiyaskoda sevinilecek tek şey daha fazla şehit vermemek uğruna sahada askerî faaliyetlerin durdurulmasıdır” diye konuştu. Öztrak, “Kahramanlarımızı sınırlarımız dışında kaybettik. Neden, niçin kaybettik? Makul bir cevap bekliyoruz” diye sordu. “Erdoğan dört soruyu Putin’e soramadı. ‘2 minute’ bekletilen Erdoğan, Putin’e bir ‘one minute’ çekemedi” diyen Öztrak şöyle devam etti: “Biz Putin’den özür beklerken AK Parti heyeti Putin’in bir taziyesine bayram etti. Kapalı kapılar ardında Rusya aracılığıyla Esad ile konuştuğunuzu dünya aleme beyan eden siz oldunuz.”