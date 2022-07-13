Kritik tahıl ve gıda zirvesi sona erdi

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin İstanbul'daki toplantısı 1,5 saat sürdü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi." bilgisine yer verildi. AA

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