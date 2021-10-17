Kriz 30 Kasım’a kadar donduruldu

İş insanı Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan büyükelçilerle ilgili “istenmeyen kişi” krizinin diplomatik müdahalelerle aşılmasının ardından, gözler 30 Kasım’da yapılacak olan ve Türkiye’ye yönelik yaptırım sürecinin de masada olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına çevrildi.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre Ankara, Bakanlar Komitesi toplantısı öncesi Avrupa Konseyi’ne “Kavala ile ilgili kararı bağımsız mahkemeler verecektir. Ayrıca başvurucunun (Kavala) tutukluluk durumu hakkındaki değerlendirmenin 5 Kasım 2021’de, bir sonraki duruşmasının da 26 Kasım 2021’de yapılacağı komitenin dikkatine sunulmaktadır” mesajı gönderdi. Haber Merkezi

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