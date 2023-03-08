Kriz, ittifakı güçlendirdi

Araştırmacı Ertan Aksoy, “Millet İttifakı’nda yaşanan kriz, ittifakı zayıflatmanın aksine, güçlendirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyunun nabzını yakından tutan araştırmacılar, Millet İttifakı’nda görüş ayrılıklarıyla belirlenen cumhurbaşkanı adayı sürecini değerlendirdi, seçime dair öngörülerini anlattı. Araştırmacı Ertan Aksoy’a göre Millet İttifakı’nda yaşanan kriz, ittifakı zayıflatmanın aksine, güçlendirdi. Masada kriz yaşanmasının siyasetin olağan akışına uygun olduğunu söyleyen Aksoy, “Katılımcı yönetim iddiasında bulunan bir siyasi yapının krizsiz ilerlemesi gerçekçi değil. Krizler o kadar da kötü bir şey değil” diye konuştu.

Millet İttifakı uzlaşı ile ilerlemiş oldu

Gazete Duvar’ın haberine göre, “Millet İttifakı’nın krizden güçlenerek çıktıklarını düşünmemin sebebi, bu tür büyük krizleri de yönetebildiklerini ve yeniden bir araya gelebileceklerini göstermiş olmaları” değerlendirmesinde bulunan Aksoy’a göre Millet İttifakı uzlaşı ile ilerlemiş oldu. Millet İttifakı’nda yaşanan gelişmelerin iktidar öncesi küçük bir prova gibi olduğunu, birçok konunun bir araya gelinerek ve müzakere edilerek yönetileceğini söyleyen Aksoy şunları kaydetti: “Özellikle seçmende ciddi oy desteği olan üç adayın, üçünün de adaylığı ile sonuçlanmış olması bir şekilde kurulacak hükümette görev alacak olmasının şimdiden ilan edilmiş olması, muhalefeti hiç olmadığı kadar güçlü hale getirdi.”

Daha fazla destek gelecek

“Muhtemel ki önümüzdeki ölçümlerde hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de muhalefete bugüne kadar görmediğimiz destek oranlarını görmüş olacağız” diyen Aksoy, şunları söyledi: “Orman yangınlarının görüldüğü 2021 yılından bu yana Kılıçdaroğlu zaten Recep Tayyip Erdoğan’ın önündeydi. Bir tek 2022 yılının son çeyreğinde iki ay kadar geriye gitme hali oldu. Ocak ve şubat ölçümleri de bize az farkla da olsa önde olduğunu gösteriyor. Masanın desteği ve potansiyel iki aday Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın tam desteği açıklanmış oldu. Dolayısıyla ilk ölçümlerde öncekilere göre daha yukarıda bir desteğin olacağını bekliyorum.”