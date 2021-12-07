Kriz matbaaları da vurdu

Bir yanda kurdaki artış diğer yandan dizginlenemeyen enflasyon Türkiye ekonomisini sıkıştırıyor.

Kriz birçok sektörü daha önce hiç görünmeyen sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Krizin vurduğu sektörlerden biri de matbaacılık sektörü. Sektörün bilinenlerinden ismini vermek istemeyen biri, ‘‘Bizim piyasa artık nefes alamıyor. Manasızca birbirimize destek olmaya ve aynı zamanda birbirimizin arkasını korumaya çalışıyoruz. Hiç böyle bir zaman görmedim” diyor. ‘Kusursuz ‘‘ekonomik fırtına’’ bir yandan kâğıt fiyatlarını arttırıyor ve kâğıt bulunmasını zorlaştırıyor öbür taraftan bulunan kâğıtların kitaba dönüştüğünde piyasaya zamlı olarak yansımasına yol açıyor. Ama görünen o ki ‘‘bu daha başlangıç.” Gerçek Gündem’i haberine göre aynı yayıncı, “Yayıncılar yüzde 60 ile 70 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Bazıları zam yaptı bile. Yurtdışı telif ile iş yapanlar bu sene geçen yılın beşte biri kitap çıkartabilir. Evet ihracat işleri var, ama gereken hammadde yok” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi