BM: UKRAYNA’DA ÇATIŞMA RİSKİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN ÖNLENMELİ; KRİZE MUTLAKA BARIŞÇI BİR ÇÖZÜM BULUNMALI.

RUSYA TANIDI VE ASKER YIĞDI

Putin, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen tanımasının ardından askerî birliklerin iki bölgeye konuşlanması talimatı verdi. Bu adımı "uluslararası hukukun ve Minsk anlaşmalarının açık ihlali" olarak niteleyen AB, bu eyleme dahil olanlara yaptırımlarla karşılık vereceğini bildirdi.

BM İLKELERİNE UYMUYOR

ABD ve NATO da tepki açıklamaları yaparken, BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya’nın kararının BM Şartının ilkeleriyle tutarsız olduğunu belirterek, ihtilafın barışçı bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu. BM: “Gelinen nokta son derece tehlikeli, büyük çatışma riski taşıyan gelişmeler ne pahasına olursa olsun önlenmeli.”

***

Kriz savaşa dönmesin

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim sürerken dünya ülkeleri ve uluslar arası kuruluşlar diplomasî çağrıları yaparken, krizin savaşa dönmemesi için büyük çaba sarfediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilân eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini önceki gün resmî olarak tanımasının ardından dün askerî birliklerin iki bölgeye konuşlanması talimatını vermesi gündemi yeniden ısındırdı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptıkları ortak açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıyan adımını “kınadıklarını” belirtti. Bu adımı “uluslar arası hukukun ve Minsk anlaşmalarının açık ihlâli” olarak nitelendiren Michel ve von der Leyen, AB’nin “bu yasa dışı eyleme dahil olanlara yaptırımlarla” karşılık vereceğini bildirdi. ABD hükümeti de Rusya’nın kararına karşılık olarak yaptırım uygulanacağını açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’in ilgili kararnameyi imzalayacağını belirterek, uygulanacak yaptırımlarla Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yeni yatırımlar, ticaret ve finansmanın yasaklanacağını ifade etti. Rusya’nın böyle bir adım atabileceğini tahmin ettiklerini belirten Psaki, “derhal karşılık vermek için hazırlıklı” olduklarını söyledi.

Barışçı bir şekilde çözülmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin statüsüyle ilgili kararından büyük endişe duyduğunu ve bunun BM Şartı’nın ilkeleriyle tutarsızdır olduğunu belirtti. Genel Sekreter Sözcüsü Stepheane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılı 2202 sayılı kararında onaylanan Minsk Anlaşmaları uyarınca doğu Ukrayna’daki ihtilâfın barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

***

Ankara: ‘’Rusya’nın kararı kabul edilemez’’

Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasına Ankara’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kararın Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasî birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlâli anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, ‘‘Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

***

En çok Türkiye’ye zarar verir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizi değerlendirerek, bir savaşı önlemenin bütün dünyanın ortak talebi olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Bölgedeki bir savaşın Türkiye’ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, doğal gaz ithalatının yüzde 40, petrolün yüzde 25’i Rusya’dan ithal edildiğine dikkat çekerek Bölgenin güvenliği açısından son derece önemli. Bunun doğuracağı vehameti 84 milyon iyi bilmeli. Dış politikada sağduyu ile harekete etmemiz lâzım” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören

***

Âcil diplomatik seferberlik çağrısı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim konusunda silik bir politika izlediğini belirterek, “NATO üyesi olarak, bu kadar silik bir diplomasiyle hareket etmemiz asla kabul edilemez. Altı boş bir arabuluculuk hamlesiyle Rusya-Ukrayna krizine müdahil olmaya çalıştık. Şimdi yoğun diplomasi kanallarını çalıştırmak için savaş çıkmasını mı bekliyoruz” dedi.

Şahin, hükümete, “Uzman ve liyakat sahibi diplomatlarımızla muhtemel bir savaşın önüne geçmek için acilen diplomatik seferberlik başlatın” çağrısı yaptı. T24’ün haberine göre, Ukrayna’daki gelişmeleri kaygı ile takip ettiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu: “Krizin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi, bölge istikrarı ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, uluslar arası hukukun gereğidir. Türkiye’yi bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda hiçbir fotoğraf karesinde yer almamızı, diplomasimiz açısından üzüntüyle izliyoruz. NATO üyesi olarak, bu kadar silik bir diplomasiyle hareket etmemiz asla kabul edilemez. Altı boş bir arabuluculuk hamlesiyle Rusya-Ukrayna krizine müdahil olmaya çalıştık. Şimdi yoğun diplomasi kanallarını çalıştırmak için savaş çıkmasını mı bekliyoruz?”

Haber Merkezi