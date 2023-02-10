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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var

10 Şubat 2023, Cuma 00:09
“Gün, birlik ve beraberlik günü dedik; siz de dediniz, ama buna da riayet etmiyorsunuz.”

ANKARA - RECEP GÖREN

ACILI, HÜZÜNLÜ VE KIZGINIZ

SP lideri Karamollaoğlu: “Acılı, hüzünlü ve artık aynı zamanda kızgınız. İlk saatlerden beri işinizi yapın diye sustuk; siz ise ne susuyor, ne de işinizi gereği gibi yapıyorsunuz. Atılması gereken en basit adımlarda dahi büyük gecikmeler var. Herşey yolundaymış gibi davranılması kabul edilemez.”

VAHAMETİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ

“Sahada görülen durum ile iktidar olarak sizin açıklamalarınız arasındaki çelişkiler gösteriyor ki; ilk 72 saatin ne kadar kritik olduğunun ve durumun vahametinin daha farkında bile değilsiniz. Büyük bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. İmkân var, koordinasyon yok.”

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Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Büyük bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. İmkân var, koordinasyon yok. Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu şunları söyledi: “Acılıyız, hüzünlüyüz ve artık aynı zamanda kızgınız da… İlk saatlerden beri biz, siz işinizi yapın diye sustuk; siz ise ne susuyor ne de işinizi gereği gibi yapıyorsunuz. Gün, birlik ve beraberlik günü dedik; siz de dediniz, fakat buna da riayet etmiyorsunuz. Ayrıca sahada görülen durum ile iktidar olarak sizin açıklamalarınız arasındaki çelişkiler gösteriyor ki; ilk 72 saatin ne kadar kritik olduğunun ve durumun vahametinin daha farkında bile değilsiniz. Unutmayalım ki; hâlâ enkaz altında olan on binlerce insanımız var. Hâlâ en temel ihtiyaç maddelerine ulaşımda dahi büyük aksaklıklar var. Hâlâ atılması gereken en basit adımların atılmasında dahi büyük gecikmeler yaşanıyor.

Bu nasıl bir akıl tutulması?

“Bunlar kesinlikle kabul edilemez. Bunlar yokmuş, her şey yolundaymış gibi davranılması ise hiç kabul edilemez” diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Şurası çok net olarak görülüyor ki; büyük bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. İmkân var, koordinasyon yok. Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var. Adeta nerede ne yapacağını ne zaman neyi konuşacağını bilmeyen bir yönetim karşısında; millet olarak acımızı dindirmeye, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Çok kritik bir zaman dilimine girdik; artık yeter. Algıları değil, krizi yönetmeye çalışın lütfen. En basit işleri bile talimatla yapan bakanlara, milletvekillerine ve bürokratlara da lütfen talimat verin. Artık sussunlar ve sadece işlerini yapsınlar. Laf yetiştirmeye çalışacaklarına, insanlarımızın taleplerini karşılamaya çalışsınlar.Vinç lazım, iş makinesi lazım, ekmek lazım, su lazım, yakıt lazım ve hepsi acil. Ara sokaklar, küçük mahalleler ve köyler hâlâ ulaşılmayı bekliyor. Bölgeden öncelikle kadın, çocuk ve yaşlıların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Üstüne üstlük şimdi bir de internet ulaşımını engellemeye karar veriyorsunuz. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?”

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