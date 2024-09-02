Krize rağmen devlette israf sürüyor

GİDEREK DERİNLEŞEN EKONOMİK KRİZ, KAMUNUN HARCAMALARINI ENGELLEMEDİ. YILIN İLK YARISINDA1 TRİLYON 98 MİLYAR TL’LİK KAMU ALIMI GERÇEKLEŞTİ.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz, kamunun harcamalarını engellemedi. 2023’ün ilk yarısında 802 milyar 676 milyon 938 bin TL olan kamu alımlarının toplam tutarı, 2024’ün ilk yarısında 1 trilyon 98 milyar 373 milyon 695 bin TL’ye ulaştı. Ocak-Haziran 2024 döneminde gerçekleştirilen kamu alımlarının yüzde 30’unun, Kamu İhale Kanunu’na tabi olunmadan yapıldığı öğrenildi. 2024’ün ilk yarısına yönelik kamu alımları istatistikleri, kamu ihalelerinde şeffaflık ve rekabetin giderek azaldığını ortaya koydu. Kamu adına yapılan alımlarda ihalesiz alımların ağırlığı yüzde 30’lara çıktı.

On alımdan üçü ihalesiz

Ocak-Haziran 2024 döneminde gerçekleştirilen kamu alımlarının toplam tutarı 1 trilyon 98 milyar 373 milyon 695 bin TL oldu. Toplam 1,98 trilyon TL’lik kamu alımının 262 milyar 105 milyon 529 bin TL’sini istisna kapsamında, 65 milyar 619 milyon 754 bin TL’sini ise doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlar oluşturdu. Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan alımların toplam tutarı ise 770 milyar 648 milyon 412 bin TL olarak gerçekleşti. Kamu İhale Kanunu’na tabi olunmadan yapılan alımların oranı kayıtlara, yüzde 30 olarak geçti. İhale ile gerçekleştirilen kamu alımlarının türlere göre dağılımı da paylaşıldı. Yapım işi ihalelerinin büyüklüğü 507 milyar 99 milyon 567 bin TL ile ifade edilirken mal alımı için 125 milyar 133 milyon 187 bin TL, hizmet alımı için de 136 milyar 356 milyon 211 bin TL harcandı.

Haber Merkezi