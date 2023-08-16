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16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Krizi vatandaşa yüklemeyin

16 Ağustos 2023, Çarşamba 00:25
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu 2023 7. Dönem 2024-2025 Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinin bir tiyatro gösterisi olduğunu tüm kamu emekçileri öğrendiğini açıkladı.

Kamu-İş Konfederasyonu taleplerini şöyle sıraladı: “AKP iktidarı; yaşanan ağır tabloyu görmezden gelmemeli ve ekonomik kriz koşullarını emekçilerin sırtına yıkmaktan vazgeçmelidir. İLO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. 2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 oranında artırılmalıdır.  2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakam üzerinden hesaplanmalıdır. Kamu çalışanlarına Ocak 2024’ten başlayarak aylık 10.000 lira barınma yardımı verilmelidir. Bu tutar memur maaş katsayısı artışı oranında artırılmalıdır. 8 bin 77 TL’lik zammın emekliliğe yansımasını istiyoruz.”

Bursa - M. Yasin Aydın

 

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