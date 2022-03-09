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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Krizin yükünü kadınlar çekiyor

09 Mart 2022, Çarşamba
İSTANBUL’DA KADINLARIN %62’Sİ TEMEL GIDA DIŞINDA ALIŞVERİŞİ KESTİ. %42’Sİ TANE VE GRAMLA ALIYOR

YOKSULLUK KADIN VE ÇOCUKLARI VURDU

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansınca hazırlanan “Ekonomik krizin kıskacında İstanbul’da Geçim ve Dayanışma” araştırmasına göre yoksulluktan en çok kadın ve çocuklar etkileniyor ve krizin asıl yüklenicisi kadınlar.

ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ ÜRÜNLER

Pazarda çürümeye yüz tutmuş ürünleri en uygun fiyata, hatta çoğu zaman ücretsiz almaya gelenlerin sayısı son altı ay içinde belirgin şekilde arttı. Geçinmek için evdeki eşyalar satılıyor, aynî yardımlar nakde çevriliyor.

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Krizin yükünü kadınlar çekiyor

İPA tarafından hazırlanan araştırmada, yoksulluktan en çok kadınların ve çocukların etkilendiği ve krizin yüklenicisinin de kadınlar olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan “Ekonomik krizin kıskacında İstanbul’da Geçim ve Dayanışma” araştırması şehirdeki yoksulluğun boyutunu ortaya koydu. Yoksulluktan en çok kadınların ve çocukların etkilendiği belirtilen araştırmaya göre, krizin yüklenicisi de kadınlar. Araştırmaya göre temel gıda ürünleri dışında alışverişi kesti, pazarda çürümeye yüz tutmuş ürünleri en uygun fiyata, hatta çoğu zaman ücretsiz bir şekilde almaya gelenlerin sayısı son altı ay içerisinde belirgin bir şekilde arttı. Geçinmek için evdeki eşyalar satılıyor, ayni sosyal yardımlar nakde çevriliyor.

Yüzde 88: Ekonomik kriz yaşanıyor

Gazete Duvar’ın haberine göre, İstanbul genelini kapsayan araştırma geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Araştırma kapsamında Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik kriz sürecinin İstanbul’da farklı toplumsal kesimler tarafından nasıl yaşandığı, İstanbulluların krizi nasıl algıladığı ve İstanbul’da kimlerin nasıl yoksullaştığı gibi maddeler incelendi. Araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 88’i Türkiye’de ekonomik bir kriz yaşandığını ve bu krizin büyük oranda ülkenin yönetim biçimiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Katılımcılara göre İstanbul’da kirada yaşayan iki çocuklu bir hanenin geçinebilmesi için ayda en az 6 bin 87 TL kazanması gerekiyor.

Hiçbir şeye para ayıramıyoruz

Araştırmaya katılan Sultanbeyli’de yaşayan ve asgarî ücretli çalışan bir anne “Hiçbir şeye para ayıramıyoruz. Markete gitmek, dışarıda yürümek dışında bir şey yapamıyoruz. Eğlence bile kısıtlı. Sinemaya gitmek istesen dört kişilik bir ailesin, sırf yol parası ve biletle 300 lirayı bulur. Bu mümkün mü? Sabah evden çıkarken o gün kaç öğün yemek yiyeceğini hesaplıyorsun” diyor. Araştırma süresince krizin iki temel yüklenicisinin bankalar ve kadınlar olduğu anlatılan raporda şu ifadelere yer verildi: “Buna göre kadınlar krizde daralan hane bütçesini tasarruf emekleriyle genişletiyor, bu nedenle krizde daha fazla ev içi emek harcıyorlar. Hangi markette hangi ürünün ne kadar satıldığına dair incelikli bir piyasa bilgisine sahip olan kadınlar evin ihtiyaçlarını en az harcamayla kapatabilmek için gündelik geçim derdine ciddi bir tasarruf emeği yatırıyorlar.”

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