“Kudüs’ü Anlamak” programı düzenlendi

Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek Pursaklar Belediyesi Salonu’nda yapılan programın başlığı “Kudüs’ü Anlamak” şeklinde belirlendi. Elden Ele Derneği ve Pursaklar Kocalar Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin birlikte düzenlediği faaliyete Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Filistinli Prof. Dr. Abdülfettah El Üveysi ve Gazeteci Mehmet Akif Ersoy konuşmacı olarak katıldılar. Konuşmacılar Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın tarihî, dinî, kültürel değeri ve bugünkü durumu hakkında bilgi verdiler. Program sonunda konuşmacılara hediyeleri Elden Ele Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Daloğlu ve Pursaklar Kocalar Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü Ali Rıza Arslan tarafından takdim edildi. Ankara – Recep Gören

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