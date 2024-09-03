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3 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Kul hakkı yemeyin

03 Eylül 2024, Salı 17:53
Cumhurbaşkanı’nın “Kaldıracağız” vaadine rağmen kamuda mülakat skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Yazılıdan düşük alanlar sözlüde yüksek puan verilerek atanıyor, dereceye girenler eleniyor. Devlette liyakati bitirip mağduriyet yaratan yapıya dönük tepkilere kulak tıkanması toplum vicdanını ayağa kaldırdı. Her kesimden ‘Utanca son verin, Kul hakkı yemeyin’ çağrıları var. Karar’ın haberine göre, Son skandal Maliye’de yaşandı. 81 ildeki ‘Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınavı’nda birinci olanlar mülakatta elendi. Düşük puan alanlar ise sözlüden yüksek puan verilerek atandı. Devlet yönetiminde temel kriter olan liyakati yok eden sisteme karşı mağdurlar, sendikalar ayağa kalktı. Muhalefet soru önergesiyle konuyu TBMM’ye taşırken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu “Bu tablo karşısında toplum vicdanı sarsılıyor, diğer sınavlar da zan altında kalıyor” dedi. 

Haber Merkezi

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