Külliye’deki ‘Sorosçu’ tartışması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, önceki gün katıldığı televizyon programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan çağrısını değerlendirerek, “PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor” ifadelerini kullanmasına eski AKP Milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar tepki gösterdi.

T24’ün haberine göre, Tayyar’ın tepkisinin ardından Tayyar ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan arasında sosyal medya üzerinden polemik başladı. “Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek” yazan Tayyar’a Ogan, “Külliyede Soros’un gölgesi bile olmaz. Türk devletinin bizim aklımıza ihtiyacı olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı hamleyle senin gibi münafıkların aklını alır” diye cevap verdi. Haber Merkezi

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