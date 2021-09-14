Kumandaş ve Mermer dualarla

Tedavileri devam ederken aynı gün vefat eden Trabzonlu İstanbul okuyucularımızdan Ahmet Kumandaş’la İzmirli okuyucumuz Abdurrahim Mermer dualarla toprağa verildi.

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