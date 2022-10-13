Kur’an’a saldırı cezasız kalmamalı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria’da Kur’an-ı Kerim nüshalarının fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından çöpe atılıp yakılmasını şiddetle kınadı.

Siyonist azgınlığa tepki İİT’den yapılan yazılı açıklamada, radikal Yahudilerin, Batı Şeria’nın El Halil kentinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saygısızlığına tepki gösterildi. Açıklamada, “Bu eylem, Müslümanları tahrik eden, inançlarına yönelik bir saldırıdır. Aynı zamanda insan hakları değerleri ve ilkeleri çiğnenmiştir. Bu saldırılar, dünyada nefreti, radikalizmi ve şiddeti beslemektedir.” denildi. Dinlerin ve kutsal değerlerin aşağılanmasının suç sayılması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu gibi ırkçılık olguları ile din ve inançlar üzerinden nefreti körükleyen eylemlerle mücadele edilmesi, ilgili uluslararası kararlara ve sözleşmelere uyulması çağrısında bulunuldu. Sukot Bayramı dolayısıyla El Halil kentinin Eski Şehir bölgesindeki Kaytun Camisi’nin dibinde çadır kuran Yahudi yerleşimciler, bazı Kur’an-ı Kerim nüshalarını parçalayarak çöpe atmış ve yakmıştı. AA

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