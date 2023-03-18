Kur’an, adalet ve meşvereti emretmiş

İZMİR KİTAP FUARI’NDA DÜZENLENEN SEMİNERDE KONUŞAN İLAHİYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE, “KUR’AN-I KERİM HÜRRİYETİ VERMİŞ, MEŞVERETİ EMRETMİŞ, ADALETİ DE EMRETMİŞ OLAN BİR KİTAPTIR” DEDİ.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

Gazetemiz Yazarı, İlahiyatçı ve Eğitimci Süleyman Kösmene, İzmir Kitap Fuarında bir seminer verdi. “Kur’an-ı Kerim ve Demokrası” konulu seminer kitap dostları tarafından ilgi ile takip edildi.

Süleyman Kösmene konuşmasında şunları söyledi: “Kur’an-ı Kerim, malum Allah’ın son kitabı. Demokrasi deyince de üç temel ayağı var: Hürriyet, Meşveret, Adalet. Her üçü de Kur’an’ın teminat altına aldığı temel değerlerden. Kur’an-ı Kerim hürriyeti vermiş, meşvereti emretmiş, adaleti de emretmiş olan bir kitaptır. Hürriyet dediğimizde; irade hürriyeti var, fikir hürriyeti var, inanç hürriyeti var, teşebbüs hürriyeti var. Bütün bu hürriyetlere Kur’an-ı Kerim sonuna kadar kapısını açmıştır.

Hürriyet Allah’ın lütfudur

Üstad Bediüzzaman Hazretleri de hürriyeti şöyle tarif ediyor. “Nazenin hürriyet adab-ı Şeriatla müteeddibane (terbiye edilmiş) ve mütezeyyine (süslenmiş, ziynetlenmiş) olmalıdır. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefs-i emmareye esir olmaktır” diyor. “Bediüzzaman Hazretleri hürriyetin sınırını da şöyle çizmiştir: “Hürriyet umum efradın zerrat-ı hürriyatının muhassalıdır (sonucu).” Bütün fertlerin, bütün insanların hürriyet zerrelerinin, hürriyet isteklerinin ortak bir paydasıdır hürriyet. Hürriyeti herkesin yaşama hakkı var. “Hürriyetin şen’i odur ki ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın.” Hürüz diyerek kendimize de zarar veremeyiz, başkasına da zarar vermeye yetkimiz yok. İki sınır ortasında hürriyeti yaşayacağız. Bediüzzaman Hazretleri hürriyeti imanın ana direği sayıyor. Diyor ki “Hürriyet Allah’ın lütfudur.” İman edecek kimse hür iradesi ile bu tercihini yapacaktır. Zorlama ile iman makbul bir iman değildir.

Meşrutiyeti yani Cumhuriyeti de Bediüzzaman Hz’leri meşveret sistemi olarak tanımlıyor. Bu sistemi devlet yönetiminin ruhu ve özü sayıyor. Bu davayı Hz. Hasan ve Hüseyin’den irsiyet olarak aldığını söylüyor.