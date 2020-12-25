Kur’ân Arapça okunmalıydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye tarafından Mevlânâ’nın vefat yıl dönümünde düzenle Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur’ân ve ezan okunması tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü’nün haberine göre, Haliç Kong-re Merkezi’ndeki 18 aylık değerlendirme sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, tartışmayla ilgili, “Ben de konuyu, tartışmalar gündeme oturduğunda öğrendim. Şunu hepiniz bilirsiniz ki; bir belediye başkanı, oturup da programları yazıp, çizmez, hazırlamaz. Böyle bir şey ne geçmişte ne bugün ne de bir başka belediyede olmamıştır. O bakımdan bu noktada bilgimin olmadığı bir detayla ilgili her türlü eleştiriye de saygıyla yaklaşmak durumunda olan bir belediye başkanıyım” dedi.

Çözüm parlamenter sistemde

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) “Yeniden Sistem Tartışmaları” raporunu yayınladı. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin, vaat ettiği siyasal istikrarı sağlayamadığı belirtilen raporda, hem yeni sistemin oluşturduğu otoriter dinamikleri, hem de eski parlamenter sistemin karşılaştığı sorunları ‘güçlendirilmiş / rasyonelleştirilmiş bir parlamenter sistem’in bertaraf edebileceği vurgulandı. Gazete Duvar’ın haberine göre, raporda, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne yöneltilen eleştiriler, önceki dönemde yürürlükte olan parlamenter rejimin demokratik açıdan ideal olduğu anlamına gelmemektedir. Türkiye’nin demokrasi serüveninde karşılaştığı askeri ve sivil otoriter seçenekleri aşmanın tek yolu güçlü denge ve denetleme kurumlarına sahip ve geniş kapsamlı toplumsal uzlaşmaya dayanan demokratik bir hükümet sisteminin tesis edilmesinden geçmektedir” denildi.