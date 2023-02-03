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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Kur’an yakmak özgürlük değil, suçtur

03 Şubat 2023, Cuma 17:00
Prof. Dr. Ergun Özbudun: “Kutsal kitabın yakılması ifade özgürlüğü değildir, kamu düzenini tehdit eder” dedi.

Anayasa hukukçusu Prof. Ergun Özbudun ve Avukat Fikret İlkiz Serbestiyet’e konuştu. Özbudun, Kur’an yakma eylemleri ile ilgili “Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade hürriyetine ilişkin 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasına göre, “Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu hürriyetlerin kullanılması, kanunla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması … için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.” Bu hüküm karşısında bir dinin kutsal kitabının alenen yakılmasının, ifade hürriyeti sınırları içinde olduğunu iddia etmek imkânsızdır. Özellikle toplumun değişik dinlerin mensuplarından oluştuğu ülkelerde böyle bir davranış, elbette şiddetli tepkilere neden olacak; böylece “kamu düzeni”ni ciddi şekilde tehdit edecektir.”

Üye devleti sorumluluktan  kurtarmaz

Özbudun şu şekilde devam etti: “Ayrıca bu davranış, kutsal kitabı alenen yakılan dinsel cemaat mensuplarının “şöhret ve hakları”na karşı da bir tecavüz teşkil edecektir. Buna kanunla izin verilmiş olması da üye devleti sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü o kanunun da “demokratik bir toplumda gerekli” olması ve maddede değinilen sınırlama sebeplerine aykırı olmaması gerekir. İfade hürriyetinin kullanılmasının, “görev ve sorumluluklar” yüklediği maddede de, açıkça zikredilmektedir. Nitekim üye devletlerin büyük çoğunluğunun ceza mevzuatında nefret söylemleri, yani halkın bir kesimini dinsel inanç, etnik köken, vb. sebeplerle aşağılayıcı ifadeler, suç olarak nitelendirilmiştir.”

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Nefret söylemini çoğaltır

Av. Fikret İlkiz ise, “Demokratik ve çoğulcu bir toplumun temeli olan ifade özgürlüğü; bilgi ve fikirlerin, kamu otoritesinin müdahalesi olmadan ve ulusal sınır tanımadan; yalnızca lehte kabul edilen veya zararsız görülen bilgi veya fikirler için değil, aynı zamanda Devleti veya nüfusun herhangi bir kesimini rencide eden, şoke eden veya rahatsız eden bilgi veya fikirler için de geçerlidir. İfade özgürlüğü hakkının kullanılması herkese görev ve sorumluluk yükler. (...) Ulusal, ırksal veya dinsel nefret savunuculuğu yapılamaz. Ayrımcılığın, düşmanlığın veya şiddetin kışkırtılması demek; nefret savunuculuğudur ve her koşulda yasaktır. Dinsel nefret, bu nefreti körüklemek, eylemleri dönüştürülmüş sembollerle kin ve nefrete ve düşmanlığa dönüştürmek ve bu yöntemlerle toplumu kışkırtmak ifade özgürlüğü koruması altında değildir. Görüş ve düşünce açıklamak değildir ve/veya ifade özgürlüğü hakkını kullanmaktan çok; nefret söylemini çoğaltmaktır” dedi.

Haber Merkezi

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