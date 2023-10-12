‘Kur’an yakmayı ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz’

NATO Parlamenterler Meclisi (NATO PA) Genel Kurulu Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’da yapıldı.
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NATO PA Savunma ve Güvenlik Komisyonu Raportörü de olan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in de katıldığı toplantılarda, Çakırözer’in kaleme aldığı ‘NATO’nun Yeni Caydırıcılık ve Savunma Zemini için Müttefik Savunma Sanayi Altyapısının Oluşturulması’ başlıklı raporu da tartışılıp, kabul edildi.
Çakırözer, raporda NATO üyesi ülkelerin savunma sanayi alanında birbirlerine yaptırım ve kısıtlama uygulamalarına son vermeleri gerektiği çağrısını yaptı.
Çakırözer, raporda ayrıca Avrupa Birliği’nin ortak savunma işbirliği projelerine Türkiye, İngiltere gibi AB üyesi olmayan NATO ülkelerinin de dahil edilmesinin ittifakın güvenlik ve caydırma kapasitesine katkısı olacağını vurguladı. Genel Kurulda, NATO PA üyeleri için verilen resepsiyona Danimarka Meclis Başkanı Soren Gade ve Danimarka Veliaht Prens Frederik katıldı. Gade ve Veliaht Prens Frederik, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile İsveç’in NATO üyeliği ve Danimarka’da yaşanan Kuran yakma girişimlerini görüştü. Meclis Başkanı Gade Çakırözer’e yaptığı değerlendirmede, “Bu konuda harekete geçtik. Konuyu ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz. Kimsenin kutsal değerlerine, inandığı değerlere hakareti kabul edemeyiz. Bunu cezalandıran kanunu önümüzdeki günlerde yürürlüğe sokacağız” dedi.
Ankara - Mehmet Kara
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