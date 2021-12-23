Kur düştü, faiz düşmedi

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, uygulanan ekonomik politikaların Hazine’nin bütçe açığı üzerinde büyük yükler oluşturduğunu ve bu politikaların 2022 sonuna kadar sürdürülemez olduğuna işaret ederek “2023’e ise kala kala sadece enkaz kalacaktır. Sizce enkaz altında seçime gidecek bir yönetim olabilir mi? Ben hiç sanmıyorum. Ve erken seçimin ya da baskın seçimin 2022 yılı ilk yarısında tamamlanacağını bekliyorum” dedi.

Kahveci, akaryakıttan yıllık 75-80 milyar lira, asgarî ücret ve gelirlerden alınan asgarî ücret kadar olan kısımda yapılan vergi indirimiyle 70-80 milyar lira feragat edildiğini hatırlatarak şöyle dedi: “Dövize endeksli mevduat güvencesi verdik ve kurlar düştü. Ama asıl düşmesini hedeflediğimiz faizler düşmedi. Hâlâ tahvil faizleri yüzde 22-24 aralığında seyrediyor. Çünkü tehlike bütçe açığında ve buna bağlı olarak enflasyonda. Faizleri düşürmek için çıktığımız yolda başardığımız tek şey faizleri yükseltmek oldu. Hazinenin bütçe dengesi şaşmaya başladığında asıl tehlike oradan gelecek. Haber Merkezi

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