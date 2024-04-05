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5 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Kur ve faizle ekonomi yönetilmez

05 Nisan 2024, Cuma 01:44
Prof. Dr. Işın Çelebi, “Hayat pahalılığı sorunu artarak devam ediyor. Hayatın gerçeği ile kamu kuruluşlarının resmî rakamları birbirini tutmuyor. Faiz ve kurla ekonomi yönetilmez” dedi.

TÜİK: 68.50; ENAG: 124.63

 

31 Mart yerel seçimlerinde sandık sonucunu belirleyen en önemli etken, yüksek enflasyon ve yoksullaşma oldu. DW Türkçe’nin haberine göre 11 Mart’ta başlayan Ramazan ayında özellikle gıda fiyatlarında önemli fiyat artışları yaşanmasına rağmen TÜİK’in aylık enflasyon verisinin önceki aya göre düştüğüne işaret eden Prof. Dr. Işın Çelebi, “Masa başında rakamlarla oynamanın sonucunu çok açık görüyoruz. İnandırıcılığı kalmayan bir kurumun rakamlarını tartışmanın boş olduğunu düşünüyorum” diyor.

Özellikle perakende fiyatlardaki artış konusunda TÜİK’e değil, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan enflasyon verilerine bakmanın daha doğru olduğuna işaret eden Çelebi, “İTO’ya göre Mart ayında İstanbul’un enflasyonu aylık yüzde 3,93, yıllık yüzde 78,25 oldu. İTO’nun bu rakamlarının daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim” diye konuşuyor.

Hayat pahalılığı artarak devam ediyor

31 Mart seçimlerinde AKP’yi tarihinde ilk kez Türkiye genelinde ikinci parti konumuna düşüren sandık sonuçlarının yüksek enflasyon ve başta emekliler ve ücretliler olmak üzere hızla yoksullaşma ile doğrudan ilgisi olduğunu kaydeden Prof. Çelebi, şu görüşleri dile getiriyor: “Hayat pahalılığı sorunu artarak devam ediyor. İşte bunu sandıkta gördük, yaşadık. Hayatın gerçeği ile kamu kuruluşlarının resmi rakamları birbirini tutmuyor. Faiz ve kurla ekonomi yönetilmez sadece. 10 aydır faizin yükseltmekten ve kuru sabit tutmaktan başka hiçbir şey yapılmadı. Yurt dışından yabancı kaynak girişi olmadı. Yani hükümet 10 aydır sadece para politikasıyla işi götürülebileceğini sandı ama onda da bir sonuç alınmadığını görüyoruz.”

Haber Merkezi

 

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