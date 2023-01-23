Kuraklık tarımda da alarm veriyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ülkemizde organik gübre kullanımını sürekli artarak, 2021 yılında 666 bin tona ulaştığını açıkladı.

AHMET TERZİ - ANKARA

Gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise kuraklığın da etkisiyle bu yıl verimin düşeceğine işaret ederek, “Tarım ve Orman Bakanlığı dersine iyi çalışsın, yoksa verimlilik ve üretimde yaşanacak kayıplar raf fiyatlarına yansıyacak ve dolayısıyla hem üretici hem tüketici mağdur olacak” dedi. Gürer gübre fiyatlarındaki artış ve kuraklığın neden olduğu olumsuzluklara dikkat çekti. Gübre fiyatlarıyla birlikte akaryakıt ve tarım ilaçlarındaki artışlarının raftaki ürün fiyatlarını da olumsuz etkilediğini anlatan Gürer, “Toprak doğru kullanılmadığı için gübre ihtiyacı artıyor. Bu da maliyet artışına sebep oluyor. Toprak analizleri yeterli yapılmadığı için zaman zaman gereksiz gübre kullanımı oluyor. Ayrıca gübre fiyatları da sürekli artıyor ve gübre de dışa bağımlı hale geldik. Her ne kadar Cumhurbaşkanı gübre fiyatları düştü dese de fiyatların arttığı ortada” dedi.