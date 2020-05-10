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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Kurallara uyarsak Haziran’da rahatlarız

10 Mayıs 2020, Pazar 21:54
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sivas İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, koronavirüsle mücadelede son dönemlerde çok güzel ve sevindirici sonuçlar elde edildiğini belirtti.

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Çetin, Ramazan Bayramı’nda da kurallara uyulması durumunda haziran başında rahatlama dönemi olacağına işaret etti.

Türkiye’de 11 Nisan’da vak’a sayısında 5 binli rakamların görüldüğünü ve alınan tedbirlerin ardından inişli, çıkışlı bir grafik yakalandığını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

“Bu zikzakların alt kısmı, bizim tedbirleri uyguladığımız zamanlara, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Çıkışları görüyoruz, bu çıkışları Pazartesi ve Salı günleri tedbirleri gevşettiğimizde görüyoruz. Eğer kurallara uyarsak, Haziran ayında rahat bir nefes alacağımızı düşünüyoruz. Mayıs’ı çok daha kurallara riayet edecek şekilde milât olarak geçirirsek Haziran’da çok daha rahatlayacağız.”   

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