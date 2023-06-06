Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kurban Bayramı) 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır."

"İki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."

"Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız."

"Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız."

"Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarına ilişkin olarak da "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir." ifadelerini kullandı.