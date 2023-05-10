EMEKLİ BÜYÜKELÇİ NACİ KORU: CUMHUR İTTİFAKI PARTİLERİ TEK LİSTEYLE SEÇİME GİRMEYİ BAŞARAMADILAR.

SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ

"ÖNCE MHP, sonra YRP, sonra istemeye istemeye BBP ayrı listelerle seçime katılacaklarını açıkladılar. Bir bakıma, Cumhur İttifakı partileri bir sene önce hazırladıkları kapana kendilerini kıstırdılar. Sonuçlarını göreceğiz.”

MİLLET İTTİFAKI KAZANIR

"MİLLET İttifakı içindeki beş partinin tek liste hazırlaması ittifaka önemli bir üstünlük sağlayacak. Tüm simülasyonlar, tek liste kararının Millet İttifakına toplam 40-50 civarında yeni milletvekili kazandıracağını gösteriyor.

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Kurdukları tuzağa düşecekler

Emekli Büyükelçi Naci Koru, Cumhur İttifakı partilerinin ayrı ayrı listelerle seçime girmeleriyle ilgili, “Bir sene önce hazırladıkları kapana kendilerini kıstırdılar” dedi.



Emekli Büyükelçi Naci Koru, yetkinreport.com’da bir yazı kaleme aldı. Naci Koru, Cumhur İttifakı partilerinin daha fazla milletvekili kazanmalarını sağlayacak tek listeyle seçime katılma kararı alamadıklarını belirterek, “Seçim öncesinde ilginç bir gelişme oldu. Pek çok kişi Cumhur İttifakı’nın (Cİ) ortak hareket etmesini beklerken, Cİ partileri daha fazla milletvekili kazanmalarını sağlayacak tek listeyle seçime katılma kararı alamadı. Önce MHP, sonra YRP, daha sonra istemeye istemeye BBP ayrı listelerle seçime katılacaklarını açıkladılar. Bir bakıma, Cİ partileri bir sene önce hazırladıkları kapana kendilerini kıstırdılar. Seçim sonrasında daha net göreceğiz; her parti kendi başına kantara çıkmak isteyince bunun kaçınılmaz sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor” diye yazdı.

Millet İttifakı içindeki beş partinin tek liste hazırlamasının ittifaka önemli üstünlük sağlayacağını savunan Koru, “Mİ içinde beş partinin tek liste hazırlaması matematiksel olarak ittifaka önemli üstünlük sağlayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, özellikle Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin seçmenlerini mührü CHP logosuna basmaları konusunda ikna etmeleri büyük önem taşıyor. “Saadet’i Meclis’te görmek istiyorsanız oylar CHP’ye” benzeri afişler, bu amaçla yapılan toplantılar ve kampanyaların etkisine göre birlikteliğin hangi ölçüde oya ve milletvekiline dönüşeceğini seçim günü göreceğiz. Tek liste kararının Millet İttifakı’na toplamda 40-50 civarında yeni milletvekili kazandıracağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

