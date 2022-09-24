HEMEN HER ALANDA OLDUĞU GİBİ, KÜRESEL REFAHTA DA DÜNYANIN SON SIRALARINDAYIZ. TÜRKİYE ,167 ÜLKE İÇİNDE 56 PUANLA 93. SIRADA YER ALDI.

Refahta kötüler ligine demir attık

LEGATUM Enstitüsü’nün hazırladığı Küresel Refah Endeksi 2021 sonuçlarına göre Türkiye 167 ülke içinde 93. sırada yer alırken, Türkiye’yi geride bırakan birçok ülkenin Türkiye’den daha düşük milli gelire sahip olması dikkati çekti.

İran, Irak ve Suriye’yi geçebildik

ENDEKSTE Bosna Hersek, Malezya ve Ermenistan Türkiye'nin üzerinde yer alırken, Türkiye komşularından sadece İran , Irak ve Suriye’den daha iyi konumda. Dünyada refahın en yüksek olduğu ülkeler ise İskandinav ülkeleri Danimarka , Norveç, İsveç, Finlandiya oldu.

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Küresel refahta diplerdeyiz

Küresel Refah Endeksi 2021 sonuçları açıklandı. Türkiye, 167 ülke içinde 56 puanla 93’üncü sırada yer alırken refah endeksinde Türkiye’yi geride bırakan birçok ülkenin dünya ekonomisindeki payı ve kişi başına milli gelirinin Türkiye’den daha düşük olması dikkat çekiyor.

Dünyada refahın en yüksek olduğu ülkeler ise İskandinav ülkeleri. Batılı ülkeler de endekste iyi konumda bulunuyor. Refah endeksinde Türkiye’yi geride bırakan birçok ülkenin dünya ekonomisindeki payı ve kişi başına milli gelirinin Türkiye’den daha düşük olması dikkat çekiyor. euronews’in haberine göre, Londra merkezli düşünce kuruluşu Legatum Enstitüsü her yıl Küresel Refah Endeksi yayımlıyor. Endeks 167 ülkenin global refah düzeyini şu 12 temel gösterge üzerinden analiz ediyor: Emniyet ve güvenlik, kişisel özgürlük, yönetim, sosyal sermaye, yatırım ortamı, girişimcilik şartları, pazara erişim ve altyapı, ekonomik kalite, yaşam koşulları, sağlık, eğitim ve doğal çevre. Endeks bu temel alanlarda 300 göstergeyi inceleyerek ülkelerin refah seviyesini ölçmeyi amaçlıyor. Peki, dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkeler hangisi?

Sıramız kaç?

Legatum Global Refah Endeksi 2021 yılı verilerine göre zirvede 84 puanla Danimarka ve Norveç bulunuyor. İsveç, Finlandiya ve İsviçre 83 puanla bu ülkeleri takip ediyor. Türkiye ise 167 ülke içinde 56 puan ile 93. sırada.Kürese Refah Endeksi’nde diğer bazı ülkelerin sıralamadaki yeri ise şöyle: Hollanda 6, Almanya 9, İngiltere 13, ABD 20, Fransa 22, Malezya 42, Yunanistan 43, Bulgaristan 48, Gürcistan 53, Çin 54, Ermenistan 55, Kuzey Makedonya 60, Arnavutluk 69, Bosna-Hersek 76, Azerbaycan 86. Türkiye komşularından sadece İran (123), Irak (141) ve Suriye’den (158) daha iyi konumda. Ayrıca Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinin Türkiye’den çok daha yüksek refah seviyesine sahip durumda. Listenin sonunda ise 29 puanla Güney Sudan var.

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Gıda fiyatları dünyada %12, Türkiye’de %511 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Bankası’nın izlediği gıda fiyatları endeksi, çarpıcı bir grafiğe işaret ediyor.

2000 yılı başlarından 2012’ye kadar FAO ve Dünya Bankası gıda fiyatları endeksiyle yakın bir seyir izleyen TÜİK gıda fiyatları endeksinin, 2013 yılından itibaren kur artışlarının hızlanmasına paralel olarak ayrışması dikkat çekiyor. Gıda fiyat grafikleri, Ocak 2003 dönemi 100 kabul edilerek hazırlandı. 2012 yılını, FAO endeksi 219, Dünya Bankası endeksi 208 ve TÜİK endeksi de 229 seviyelerinde kapattı. Makas 2013’ten sonra belirgin şekilde açılmaya başladı ve 2021 sonrasında ise fark rekor seviyelere ulaştı. Endekslere göre, 2012’den bu yana dünyada gıda fiyatları yüzde 12 civarında artarken, TÜİK’in açıkladığı gıda fiyatlarındaki artış yüzde 511 düzeyinde gerçekleşti. Son dönemde gıda enflasyonunun en fazla vurduğu ülkelerin (Türkiye hariç) ortak noktası, derin ekonomik bunalım ve siyasi istikrarsızlık olması ise dikkat çekiyor.

Haber Merkezi