Kurmay Yarbay Cömert tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." AA

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