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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kurtköy'de bir uçak pistten çıktı: Yolcular tahliye ediliyor!

05 Şubat 2020, Çarşamba 18:43
İstanbul'da Kurtköy Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Kurtköy Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.

Bakan Turhan: Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var." ifadelerini kullandı. 

Yaralılardan bazılarının kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldığını belirten Turhan, "Yaralılardan bazılarını acil servis ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.

Turhan, şu anda ulaşan bilgilere göre can kaybının olmadığını belirtti.

Vali Yerlikaya: Yolcuları tahliye çalışmaları başlatılmıştır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı. 

AA

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