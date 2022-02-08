"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Kurtulmuş: Her şeyin farkındayız

08 Şubat 2022, Salı
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yüksek enflasyon sebebiyle vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı bildiklerini belirterek, “Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır” dedi.

 

Numan Kurtulmuş, “İlk planda yüksek enflasyon ortaya çıkınca asgarî ücret ve memur ve emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Temmuz ayında yeniden gözden geçirilecek. Bir taraftan da doğal gaz fiyatlarının 4’te üçünü, elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi. Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var. Bu zam maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı. Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız, ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR

    BM Sözcüsü Haq: Darbeden bu yana Myanmar ordusu en az 114 çocuğu öldürdü

    'Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse NATO karşılık vermeye hazır'

    Adı konmayan buhran dönemi yaşıyoruz

    Almanya Başbakanı: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırırsa bedeli çok ağır olacaktır

    Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olabilir

    Ukrayna krizi gıdayı vuracak

    Yoksulluk sınırı 11 bin liraya dayandı

    Her yerde zam protestosu

    Kurtulmuş: Her şeyin farkındayız

    Kesinlikle zor bir seçim olacak

    15 yıl sonra Aksa’da namaz

    OHAL ilan edilen Ottawa'da ve Kanada genelinde son durum?

    ABD'li piyadeler Polonya'ya gelmeye başladı

    Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde neler konuşuldu?

    Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı

    Son 24 saatte 236 kişi vefat etti, 96514 vaka gözlemlendi

    Hukuk devleti olmadığınızın kabulü

    Yargıya müdahaleyi reddediyoruz

    Salgın ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminde medya
    Genel

    Kesinlikle zor bir seçim olacak
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kesin dönüş” yapmayacaklar bu yazıyı dikkate almasın!
    Genel

    Adı konmayan buhran dönemi yaşıyoruz
    Genel

    BM Sözcüsü Haq: Darbeden bu yana Myanmar ordusu en az 114 çocuğu öldürdü
    Genel

    Almanya Başbakanı: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırırsa bedeli çok ağır olacaktır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR
    Genel

    Ukrayna krizi gıdayı vuracak
    Genel

    Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olabilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.