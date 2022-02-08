Kurtulmuş: Her şeyin farkındayız

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yüksek enflasyon sebebiyle vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı bildiklerini belirterek, “Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır” dedi.

Numan Kurtulmuş, “İlk planda yüksek enflasyon ortaya çıkınca asgarî ücret ve memur ve emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Temmuz ayında yeniden gözden geçirilecek. Bir taraftan da doğal gaz fiyatlarının 4’te üçünü, elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi. Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var. Bu zam maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı. Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız, ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu” dedi. Haber Merkezi

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