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8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Kurtulmuş TBMM'nin 30. Başkanı oldu

07 Haziran 2023, Çarşamba 21:37
AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30. başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.

Kurtulmuş, görevi Geçici Meclis Başkanı Bahçeli'den devraldı

Numan Kurtulmuş, görevi, MHP Genel Başkanı, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den devraldı.

Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Şeref Holü'nde Geçici Meclis Başkanı Bahçeli ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'ye teşekkür eden Kurtulmuş, kendisinin sorunsuz, çok güzel bir yönetim ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeni dönemin, Türkiye'nin tarihi dönemi olduğunu belirten Kurtulmuş, "28. Dönem, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapan bir parlamento. Yapılacak çok iş var. İnşallah birlik, diyalog içerisinde; fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileriye gitme hedefinde müşterek noktalarda buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım. Bu parlamentonun diyalog içinde olumlu işler yapacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı da milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

"Her konuda destekçisi olacağız"

Daha sonra Kurtulmuş ve Bahçeli, beraberindekilerle devir teslim töreni için Başkanlık makamına geçti.

Törende konuşan Bahçeli, Türk milletinin, bugün TBMM'nin başkanını seçmekle yeni bir aşamaya daha geçtiğini söyledi.

Kurtulmuş'a çalışmalarında başarı dileyen Bahçeli, "Bir Osmaniye Milletvekili olarak Sayın Başkanımızın her konuda destekçisi olacağımıza milletin huzurunda söz veriyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi bir dönemi geride bıraktığını, tarihi bir döneme girdiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "doçent" unvanını alan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü, 2004'te profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında ders veren Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Kurtulmuş, 1 Kasım 2010'da Halkın Sesi Partisini (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AKP ile birleşince, Kurtulmuş, AKP'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

62. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini üstlenen Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

AKP 6. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AKP Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babası.

AA

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