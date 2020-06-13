Kurum: Hepimizin içini sızlatıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Haliç'te oluşan görüntünün içlerini sızlattığını belirterek, "Üniversitelerimizin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'deki incelemeleri sırasında bir gazetecinin "Haliç'te denizde renk değişimi oldu, bu konuda bir çalışmanız olacak mı?" sorusu üzerine, çevre yatırımlarının süreklilik arz ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, "Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, yıllar içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir. Tabii Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor." diye konuştu.

Kurum, üniversitelerin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırdıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Riva Deresi'nde olduğu gibi araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin, sorumuluğundaki alanda yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor. Bu noktada kendisinin Bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi var ise de biz Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız."

"Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız." ifadesini kulanan Kurum, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bu noktada bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Haliç'imizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Yapılacak tespitleri bekleyip görelim. Neticeler sonucunda gerekli adımları atarız."

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Haliç'te suyun renk değişimi dikkat çekiyor

Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü.

Silahtarağa sahiline gelen vatandaşlar, deniz suyunun renginin kahverengi gibi olduğunu görünce şaşırdı.

Havadan çekilen görüntülerde de renk değişimi dikkati çekiyor.

Eyüpsultan'da yaşayan 18 yaşındaki İsmail Hakkı Atiş, arkadaşlarıyla buraya sık sık geldiğini belirterek, "Gözle görülüyor zaten felaket kirli. Metro çalışmaları da etkiledi. Burası neden Boğaz gibi temiz olmasın? Sarıyer, Ortaköy sahili gibi olmasını isterim." dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Haliç'te tekne tamirciliği yapan 64 yaşındaki Ahmet Toral, deniz suyunun lodos nedeniyle biraz kirli olduğunu ifade ederek, suyun temiz olduğunu, burada balık tuttuklarını ve yediklerini anlattı.

Toral, "Orada atık yeri var. İstanbul'un pisliği oraya geliyor. Gelen pislik orada temizleniyor. Alibeyköy deresinden gelen su var, burayı devamlı temizliyor yani." şeklinde konuştu.

İBB'de açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, kirlilik olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fitoplanktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük coğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. Bu sebeple karbondioksit, güneş ışığı ve belirli minerallere (nitrat, fosfat, kalsiyum, silikat, demir vb.) ihtiyaç duyarlar. Normalde suda çözünmüş karbondioksit belirli oranlarda bulunur. Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak 'alg patlaması' dediğimiz olayı meydana getirir. Ancak mineraller hızla tüketildiği için fitoplanktonlarda yavaş yavaş ölecekler ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir."