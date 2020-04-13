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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kurumlar arasında kopukluk var

13 Nisan 2020, Pazartesi
Doç. Dr. Burçak Başbuğ Erkan, başlamasına iki saat kala duyurulan sokağa çıkma yasağının hiçbir planlama yapılmadan ilan edildiğini söyleyerek, “Kurumlar arası işbirliğine çok çok büyük bir kopukluk var” dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen yasak, başlamasına iki saat kala duyurulunca milyonlarca kişi ihtiyaçlarını almak için sokağa döküldü. Sokağa çıkma yasağını ve öncesinde yaşananları değerlendiren Biritanya’daki Coventry Üniversitesi Afet Yönetimi ve Dayanıklılık Yüksek Lisans Program Direktörü Doç. Dr. Burçak Başbuğ Erkan, “Karar çok doğru ama uygulaması çok yanlış” diyor. Halka bilgi verilmeden ve kurumlar arası işbirliği yapılmadan alınan bir kararın afet yönetimine aykırı olduğunu belirten Başbuğ Erkan, şöyle devam ediyor: “Sokağa çıkma yasağını 2,5 saat önceden haber verirseniz inanılmaz bir panik olur. Bunu ben, deprem olunca vatandaşın panikle birinci kattan atlayıp bacağını kırmasına benzetiyorum. Demek ki yıllardır toplumda afet konusunda bir bilinçlenme olmamış. Umarım evde kalanların çabası boşa gitmemiştir. Rakamlar birkaç hafta içinde bunu gösterecek. Bu kalabalığın içerisinde bir kişi bile taşıyıcı olsa sosyal mesafe korunmadığı için etrafındakilerin hepsine bu hastalığı bulaştırma riski var. Bilim bize bunu söylüyor.”

Hiçbir planlama yapılmamış

Gazete Duvar’ın haberine göre, afet durumunda bir sokağa çıkma yasağı ilan edilecekse bunun en az iki gün önceden kamuoyuna duyurulması gerektiğini belirten Başbuğ Erkan şöyle konuşuyor: “Bu yasak aniden bir baskın şekilde oldu. Mesela dün ayın 10’unda denilirdi ki ‘Ayın 12’sinde şu saat itibari ile şu kadar gün şu koşullar altında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.’ Bunun mutlaka planlı olması gerekirdi. Ama bu tablo bize afet yönetimi açısından hiçbir planlama yapılmadığını gösteriyor.” Yalnızca yurttaşların değil karardan habersiz olan kurumların da yasağa hazırlıksız yakalandığını hatırlatan Erkan, “Koordinasyon ve işbirliği afet yönetiminin bel kemiğidir ve bütün kurumlar arasında istisnasız uygulanması gerekir” diye konuşuyor. Kurumların eş zamanlı hareket etmesinin hayati olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: “Sağlık Bakanlığı’nın çok sağlam politikaları var ve iyi bir şey yapıyor diyelim, ama bu süreçte güvenlik güçleriyle, kargo şirketleriyle, hukukçularla, eğitimcilerle ve diğer sektörlerle işbirliği yapmazsanız her şey boşa gitmiş olur. Kurumlar arası işbirliğine çok çok büyük bir kopukluk var.”

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Kalın: Cuma günü kargaşa oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sokağa çıkma yasağının uzayıp uzamayacağı ile ilgili yaptığı açıklamada “Sokağa çıkma yasağı meselesi gündemdeydi. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri çerçevesinde buna ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bununla ilgili kararlar olayın seyrine göre şekillenecek. Cuma günü kargaşa oldu. Gerekli tedbirler mutlaka alınacak, bunlar zamanlı şekilde açıklanacak” şeklinde konuştu. Kalın, “Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak ‘Bu tarihte biter’ diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor” diye konuştu.  İstanbul - aa

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