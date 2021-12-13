Kurumlar hesap vermiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun eleştirilerine verdiği cevap, kamu idarelerinin büyük bir kısmının malî denetime ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koydu.

Buna göre, 21 kamu idaresi faaliyet raporunu, 219 kamu idaresi de faaliyet raporunda temel malî tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer vermedi. T24’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sayıştay’a sunulan faaliyet raporlarına ilişkin eleştirilerini yazılı olarak cevapladı. Oktay’ın verdiği cevap, kamu idarelerinin büyük bir kısmının malî denetime ilişkin bazı yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koydu.

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