Kurumlar ve rakamlarla oynamak ülkeye zarar verir

Ekonomiyle ilgili kurumlarda yöneticiler artık uzun süre koltuklarında kalamıyor. TÜİK Başkanı Dinçer ile birlikte son 6 yılda 6 başkan değişti.

Ekonomistlere göre TÜİK ve Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlıkları yok edildi. Independent Türkçe’nin haberine göre, İktisatçı Mustafa Sönmez, TÜİK ve Merkez Bankası gibi kurumlara birçok yöneticisinin değiştirilmesinin düşündürücü olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyonun yüksek olacağına ilişkin açıklamasını hatırlatan Sönmez, “Objektif olarak ocak ayı için bir hesaplama yapıldığında elektrik, gaz ve akaryakıt gibi zamlar dahil benzeri birçok şey dikkate alındığında en az yüzde 15 enflasyon bekleniyor” yorumunu yaptı. “Şimdi bu yüzde 15 enflasyon değil de bakanın söylediği gibi yüzde 6-8 dolayında bir enflasyon açıklanırsa burada açıkça bir manipülasyon ve müdahale olduğu ortaya çıkar” diyen Sönmez, şunları kaydetti: “TÜİK herhangi bir yer değildir. Yani verilerle oynanmaya başlanırsa bırakın içeride yaratacağı güvensizliği dışarda daha çok güvensizlik yaratır. O zaman size borç para veren ve yatırım yapan kuruluşlar hiçbir şeyinize güvenmezler. Dolayısıyla bunun Türkiye’ye çok zararı olur. Dilerim ki görev değişikliği kurumun ürettiği bilgilere bir müdahale olmasın ve güvensizlik yaratmasın. Bunun yaratacağı güvensizlik bütün ülkeye ağır maliyetlere yol açar.”

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