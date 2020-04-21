Kurumlara maskeyi DMO dağıtacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, maskelerin tedariği, depolanması ile ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından yapılması kararlaştırıldı.

Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak maskelerin tedariki, depolanması ile kurum ve kuruluşlara dağıtımı Sağlık, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman bakanlıklarının koordinasyonuyla DMO tarafından yürütülecek. Süreçte ilgili bakanlıkların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, PTT, Sosyal Güvenlik Kurumu da yer alacak. İlgili bütün kurumların eş güdümüyle alınacak ilâve tedbirler ve yapılacak süreç iyileştirilmesi sonrasında, cerrahi maskelerin üretim, tedarik ve dağıtım kapasitesinin daha da arttırılması hedefleniyor.

Alınan kararlar sahaya yansımıyor

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Atilla Ataç, diş hekimlerinin maske ve ekipman tedariki konusunda sorunlar yaşandığını söyledi. Dişhekimliğinin hastalara yakın çalışma zorunluluğu nedeniyle yeni tip Koronavirüs’e karşı risk grubunda bulunduğunu belirten Ataç, buna rağmen Bilim Kurulu’na dişhekimi bir üye alınmasında ısrar etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Meslektaşlarının maske konusunda sorun yaşadığını söyleyen Ataç, “Bu konuda ekipman sorunumuz var. Maske, tulum temininde bir iyi niyet olmasına karşın organizasyon yok. Maskede ne yazık ki kaos sürüyor” dedi. Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında Koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri değerlendiren Ataç, serbest çalışan dişhekimlerinin ekipmana ulaşmakta en çok zorluk çeken grup olduğunu dile getirerek, “ Masa başında iyi niyetle karar alınıyor ama sahaya çıktığınız da olay farklılaşıyor. Alınan kararlar sahaya yansımıyor. Biz de diyoruz ki sahayı en iyi bilen meslek örgütleridir. Biz de masada olursak daha iyi olacak” diye konuştu.