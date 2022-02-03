Kurye: Tek istediğimiz insanca yaşamak

Yemeksepeti’nin zam teklifi sonrası iş yavaşlatma eylemine giden kuryelerden İlyas Şentürk, Radyo Sputnik’e konuştu.

Şentürk, “Toplumdan büyük bir destek görüyoruz. Umarım sonuç alırız. Bizim tek istediğimiz insanca ücret, insanca yaşamak” değerlendirmesinde bulundu.

“Ya bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz ya da nefesimiz kokarak yaşamaya devam edeceğiz” diyen Şentürk sözlerini şöyle devam ettirdi: “2021 yılında zam alamamıştık ve 3 bin 100 lira maaş alıyorduk. Bu sene 4250 lira olan asgarî ücreti bize reva gördüler. Bizler şirketin bize vermiş olduğu motorla çalışıyoruz, ama işyerine gelip gitme yol parası vermiyorlar; hele ki geceleri geç saatlerde çıktığımızda toplu taşıma bulma şansımız yok. Yol masraflarımızı kendimiz karşılıyoruz. İş yavaşlatma eylemi gerçekleştiriyoruz. Yemeksepeti bizi hiçbir şekilde ciddiye almıyor, sadece baskı var. En azından açıklama yapabilirlerdi. Yemeksepeti’nin depo kapılarına iş ilânları asmışlar.