Kutlular Ağabey taburcu oldu

Bir süredir hastanede müşahede altında tutulan Mehmet Kutlular Ağabey, hastaneye sevk sebebi olan rahatsızlığı atlattı ve taburcu edilerek evine döndü. Tekrar “Geçmiş olsun” diyor, Rabbimizden hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyoruz.

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