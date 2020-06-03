"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kutlular Ağabey taburcu oldu

03 Haziran 2020, Çarşamba 18:00
Bir süredir hastanede müşahede altında tutulan Mehmet Kutlular Ağabey, hastaneye sevk sebebi olan rahatsızlığı atlattı ve taburcu edilerek evine döndü. Tekrar “Geçmiş olsun” diyor, Rabbimizden hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyoruz.
Okunma Sayısı: 1633
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Necati

    4.6.2020 14:21:14

    Geçmiş olsun. Allah sağlıklı uzun bereketli, hayırlı ömürler versin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

Libya ordusundan yeni operasyon

İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

Trump'tan aşı açıklaması

Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ayasofya...
Genel

Hukukta keyfilik son bulsun
Ahmet BATTAL

Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
Cevher İLHAN

Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
Osman ZENGİN

“Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
Sebahattin YAŞAR

Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
Genel

Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
Genel

Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.