"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kutlular Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz

06 Nisan 2022, Çarşamba
Hayatını Risale-i Nur davasına feda eden, tavizsiz duruş, istikamet, cesaret sembolü, Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ı vefatının 1. yıldönümünde rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz.

LÜTFİYE ÖZDEMİR - İSTANBUL

Türkiye’de inançların baskı altına alındığı, hürriyetçi hareketlerin sekteye uğratıldığı, fikirlerin susturulduğu, kökü Asr-ı Saadete uzanan bir dâvânın izlerinin silinmek istendiği bir dönemde, Risale-i Nurlar’la temsil edilen kudsî bir dâvânın sadık bir neferidir Mehmet Kutlular... Bediüzzaman Said Nursî’nin “kâinata değişmem” dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp’in eğitiminden geçmiş biri olarak bir dâvânın ayakta kalması için gereken liyakat, meşveret, tedbir, doğruluk, ihlâs ve sadâkat gibi temel özellikleri hayatının merkezine koymak… İnandığı gibi yaşamak... ‘Zalimler için yaşasın Cehennem!’ diye haykıran Üstadı gibi hiç susmayan hakkın sesi olmak... Demokratlığı savunan Üstadımızın dâvâsını, bu dâvâyı seslendiren Zübeyir Gündüzalp çizgisini Yeni Asya bayrağı altında muhkemleştiren isimdir Mehmet Kutlular.

İşte Mehmet Kutlular

Bediüzzaman Said Nursî’nin yakın talebesi Zübeyir Gündüzalp’in tevdi ettiği vazife ile, kuruluşundan beri Yeni Asya’nın imtiyaz sahibi ve 1990 başından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kutlular, 1938 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında İstanbul’a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa’da Risale-i Nurlarla tanıştı. Zübeyir Güzdüzalp Ağabeyin önderliğinde 21 Şubat 1970’te kurulan Yeni Asya Gazetemizin imtiyaz sahipliğini üstlendi. Bu emanet, Mehmet Kutlular’ın, yarım asra yakın bir süre, inandığı dâvânın gereklerini eksiksiz olarak yerine getirecek, nice fırtınalara göğüs gerecek bir dâvâ ve vefa adamı olarak anılmasına yol açtı. Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın tavizsiz istikrar çizgisini dirayetle temsil etmiş; darbe dönemlerinde baskılara boyun eğmeden ve darbecilerin uzlaşma tekliflerine itibar etmeden hukuku ve demokrasiyi savunmuş; 17 Ağustos depremine “İlahî ikaz” dediği için maruz kaldığı saldırılara karşı “Sözlerimin arkasındayım” diyerek yine dik bir duruş sergilemiş ve 276 gün hapis yatmıştı. Baskılara boyun eğmeyen, cesaretli, tavizsiz bir duruş ve uğrunda ödenen bedellerle geçen hayatındaki hatıralarını, ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında topladı. 

7 NİSAN’DA EBEDİYETE UĞURLADIK

Risale-i Nur’a ve Risale-i Nur hizmetine ömrünü adamış Mehmet Kutlular Ağabey 6 Nisan 2021’de 83 yaşında vefat etti. Kutlular Ağabeyin cenaze namazı 7 Nisan günü Eyüp Sultan Camii’nde kılınmıştı. Dualar ve tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı’na götürülen Kutlular Ağabey’in cenazesi yoğun bir kalabalığın tekbir ve dualarıyla defnedilmişti.

Cenazesine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti GİK Üyesi Ertan Küçükay olmak üzere birçok siyasî parti temsilcisinin yanısıra gazeteciler, yazarlar ve okuyucularımız katılmıştı. Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine gazetemize günlerce taziye ve dua yağmıştı.  Mehmet Kutlular için gıyabî cenaze namazları da kılınmış; dua ve hatimler edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve daha pek çok isimden, farklı kesimlerden taziye mesajları gelmişti.

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Alım gücü daha da düşecek

    Yargı sisteminde etkisiz hale getiriliyorlar

    Mahpus sayısında Avrupa’ya fark attık

    Avukatlık kaosa sürüklendi

    Cumhur’da hayli fire olabilir

    Seçim kanununu hep birlikte AYM’ye götürün

    BM: Ukrayna nüfusunun dörtte biri ülkeden ayrıldı

    Meteoroloji'den doğu illerine toz taşınımı uyarısı

    Guterres: Rusya'nın başlattığı savaş ''tam teşekkülü bir istila''

    Zelenskiy: BM'yi kapatmak istemiyorsanız derhal harekete geçin

    İstanbul’da yaşama maliyeti yüzde 73,63 attı

    Sanayici bu yükü taşıyamaz hale geldi

    Enflasyon, maaşları eritiyor

    “Çağrı” 45 yıl sonra yeniden sinemalarda

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 18 gazetecinin öldüğünü açıkladı

    Oxfam'dan Batı Afrika uyarısı: Son 10 yılın en ciddi gıda krizi kapıda

    Almanya Cumhurbaşkanı: Putin ile 'normale dönüş' olmayacak

    Mart ayında en çok hangi otomotiv markaları satıldı?

    Kudüs Valisi gözaltına alındı
    📷

    Cıvıltılar

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    AİHM vurdu ve gol; n’olcak şimdi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden güncel mesajlar
    M. Fahri UTKAN

    3. Said dönemi ve Zübeyir Gündüzalp
    Genel

    Alım gücü daha da düşecek
    Risale-i Nur'dan

    Gel, bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak!
    Faruk ÇAKIR

    Ernail Kantar Abimize rahmet
    Osman ZENGİN

    Vefatının birinci senesinde, “Kutlular Ağabey”
    İlknur Maraş Çalık

    Mevhum rububiyeti kıran oruç
    Ali FERŞADOĞLU

    Tenkitlere karşı bizi müdafaa ederdi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kutlular ile kutlu hizmetler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.