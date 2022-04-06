Kutlular Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz

Hayatını Risale-i Nur davasına feda eden, tavizsiz duruş, istikamet, cesaret sembolü, Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ı vefatının 1. yıldönümünde rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz.

LÜTFİYE ÖZDEMİR - İSTANBUL

Türkiye’de inançların baskı altına alındığı, hürriyetçi hareketlerin sekteye uğratıldığı, fikirlerin susturulduğu, kökü Asr-ı Saadete uzanan bir dâvânın izlerinin silinmek istendiği bir dönemde, Risale-i Nurlar’la temsil edilen kudsî bir dâvânın sadık bir neferidir Mehmet Kutlular... Bediüzzaman Said Nursî’nin “kâinata değişmem” dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp’in eğitiminden geçmiş biri olarak bir dâvânın ayakta kalması için gereken liyakat, meşveret, tedbir, doğruluk, ihlâs ve sadâkat gibi temel özellikleri hayatının merkezine koymak… İnandığı gibi yaşamak... ‘Zalimler için yaşasın Cehennem!’ diye haykıran Üstadı gibi hiç susmayan hakkın sesi olmak... Demokratlığı savunan Üstadımızın dâvâsını, bu dâvâyı seslendiren Zübeyir Gündüzalp çizgisini Yeni Asya bayrağı altında muhkemleştiren isimdir Mehmet Kutlular.

İşte Mehmet Kutlular

Bediüzzaman Said Nursî’nin yakın talebesi Zübeyir Gündüzalp’in tevdi ettiği vazife ile, kuruluşundan beri Yeni Asya’nın imtiyaz sahibi ve 1990 başından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kutlular, 1938 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında İstanbul’a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa’da Risale-i Nurlarla tanıştı. Zübeyir Güzdüzalp Ağabeyin önderliğinde 21 Şubat 1970’te kurulan Yeni Asya Gazetemizin imtiyaz sahipliğini üstlendi. Bu emanet, Mehmet Kutlular’ın, yarım asra yakın bir süre, inandığı dâvânın gereklerini eksiksiz olarak yerine getirecek, nice fırtınalara göğüs gerecek bir dâvâ ve vefa adamı olarak anılmasına yol açtı. Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın tavizsiz istikrar çizgisini dirayetle temsil etmiş; darbe dönemlerinde baskılara boyun eğmeden ve darbecilerin uzlaşma tekliflerine itibar etmeden hukuku ve demokrasiyi savunmuş; 17 Ağustos depremine “İlahî ikaz” dediği için maruz kaldığı saldırılara karşı “Sözlerimin arkasındayım” diyerek yine dik bir duruş sergilemiş ve 276 gün hapis yatmıştı. Baskılara boyun eğmeyen, cesaretli, tavizsiz bir duruş ve uğrunda ödenen bedellerle geçen hayatındaki hatıralarını, ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında topladı.

7 NİSAN’DA EBEDİYETE UĞURLADIK

Risale-i Nur’a ve Risale-i Nur hizmetine ömrünü adamış Mehmet Kutlular Ağabey 6 Nisan 2021’de 83 yaşında vefat etti. Kutlular Ağabeyin cenaze namazı 7 Nisan günü Eyüp Sultan Camii’nde kılınmıştı. Dualar ve tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı’na götürülen Kutlular Ağabey’in cenazesi yoğun bir kalabalığın tekbir ve dualarıyla defnedilmişti.

Cenazesine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti GİK Üyesi Ertan Küçükay olmak üzere birçok siyasî parti temsilcisinin yanısıra gazeteciler, yazarlar ve okuyucularımız katılmıştı. Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine gazetemize günlerce taziye ve dua yağmıştı. Mehmet Kutlular için gıyabî cenaze namazları da kılınmış; dua ve hatimler edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve daha pek çok isimden, farklı kesimlerden taziye mesajları gelmişti.