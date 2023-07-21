BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç’in Bağdat Büyükelçiliğinin basılması ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaret gibi gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, “Kutsal kitap ve mekanlara saygısızlık kabul edilemez” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaretle ilgili, “Çok açık bir şekilde kutsal kitaplara ve mekanlara saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ettik.” açıklamasında bulundu. Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin sorularıcevapladı. İsveç’in Bağdat Büyükelçiliğinin basılması ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaret gibi gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini aktaran Dujarric, “İhtiyacımız olan karşılıklı saygı.” dedi. Dujarric, “Çok açık bir şekilde kutsal kitaplara ve mekanlara saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ettik.” vurgusunda bulunarak, bu tarz eylemlerin temel amacının kışkırtmak olduğuna işaret etti. İnsanların kışkırtmaya gelmemesinin de önem taşıdığını kaydeden Dujarric, insanların başkalarının dinlerine saygı duyması ve şiddetten kaçınması gerektiğini belirtti. AA

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