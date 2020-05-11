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11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok

11 Mayıs 2020, Pazartesi
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER’DEN LİDERLERE ÇAĞRI: MEMLEKET MASASI ETRAFINDA TOPLANALIM. ORTAK AKLI İŞLETMEMİZ LÂZIM.

Kutuplaşmak işsizliği çözmez

“Darbe tartışmasını kutuplaştırıcı buluyorum. Biz kırmızı kuvvetler, mavi kuvvetler şekilde tutum alamayız, ülkeye fayda getirmez, işsizliği çözmez. Kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok. Belediye başkanlarının paralel ilan edilmesi bambaşka bir problemdir.”

Görünen o ki, dünya küçülecek 

“Bİr masa etrafında toplanmamız lâzım, ortak aklı işletmemiz lâzım. Bu masanın adını da 'Memleket Masası' diyelim. Dünya küçülecek gibi görünüyor. Böyle bir ortamda yurt dışına karşı da birlikteliğin önemli olacağını düşünüyorum.”

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Kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kutuplaşarak kaybedilecek vaktin olmadığını söyleyerek ortak akıl çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de yayınlanan Hafta Sonu Çalar Saat Programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerinin azaltılması için bir ekonomi kurulu oluşturulması gerektiğini belirten Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaparak bütün muhalefet partisi liderlerinin memleket masası etrafında toplamasını istedi. Akşener’in açıklaması şu şekilde: “Biz bir şey gördük Türkiye’de salgında. Sevdiklerimizle uzak olmanın ne kadar zor ve onları görememenin nasıl bir duygu olduğunu fark ettik. İnsan olduğumuzu anladık. Tabiatı ne kadar hoyratça kullandığımızı fark ettik. Umarım salgın geçtikten sonra bu anladıklarımızı unutmayız.”

Ortak aklı işletelim

Bugünlerin de geçeceğini temenni eden Akşener, “Biz pandemiye sıkıntılı bir ekonomik sistemde yakalandık. Pandemi ve sonrasıyla ilgili olarak hepimizin tedbir alması gereken bir döneme giriyoruz. Biz uzun zamandır Sayın Erdoğan’a hep çağrıda bulundum. Suriye meselesinde ve bu pandemi döneminde de çağrıda bulundum. Bu hepimizin derdi. Önerilerimizi, fikirlerimizi bir araya getirelim ve ortak aklı işletelim dedim. Bu çağrım Sayın Erdoğan’a, Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Bahçeli’ye, Sayın Gültekin Uysal’a, Sayın Karamollaoğlu’nadır. Ortak aklı işletmemiz lâzım. Memleket masasını toplamamız lâzım. Tarım üretiminin çok önemli hale geleceğini biliyoruz. Böyle bir ortamda uluslar arası sisteme karşı da memleket masasındaki fotoğrafın çok önemli olacağını düşünüyorum. Umarım bu çağrıma bir geri dönüş olabilir” ifadelerini kullandı. Akşener, “Darbe tartışmasını kutuplaştırıcı buluyorum. Biz kırmızı kuvvetler, mavi kuvvetler şekilde tutum alamayız, ülkeye fayda getirmez, işsizliği çözmez bu. Bizim kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok” diye konuştu.

Memleket masası etrafında toplanalım

“Bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var” diyen Akşener, şöyle devam etti: “Bu görev, Sayın Erdoğan’ın görevi. Bu dil,  (ayrıştırıcı dil) Türkiye’ye fayda getirmez, işsizliğe çare olmaz, tarımı öne koymaya engel olur. İki önerim olmuştu: Bilim Kurulu gibi bir ekonomi kurulu kurulmasını istemiştim. Büyük tecrübesi olan ekonomi insanları var. Ortak bir aklın ortaya çıktığı sanayici, bilim insanları ve siyasilerin olduğu bir kurul önermiştim. Şimdi de memleket masasının etrafında toplanmayı öneriyorum. Sayın Erdoğan’ın tarzı toplumu ayrıştırmak ve konsolide etmektir. Millet İttifakı’nın belediye başkanlarının adeta paralel devlet ilan etmesi bize yarar sağlamaz. Bu tutum, bu ülkenin seçilmiş iktidarından gelmesi gerekirken bir muhalefet partisi başkanından geliyor. Muhalefet partileri halkın avukatıdır. İktidar partisi ise hizmet yapmakla yükümlüdür. Devlet ciddiyetini ortadan kaldırmak doğru değildir.”

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