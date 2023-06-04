“Kutuplaşmış Türkiye”

Sabancı Üniversitesi’nin rektör yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, “Rakamlar ve araştırmalar değil, sosyoloji ve strateji seçim kazandırıyor” başlıklı bir yazı yazdı.

Politikyol’da yazan Keyman, “Seçim sonrası Türkiye’de, önümüzde, bir tarafta, sayısal olarak 2018 seçimleriyle neredeyse, hem Cumhurbaşkanı, hem de partiler düzeyinde, aynı oranların olduğu, %52-48 olarak iktidarın lehine işleyen bir tablo var. Diğer taraftan ise, sosyolojik, demografik, psikolojik ve insan sermayesi temelinde baktığımız zaman da, giderek yapısallaşan bir “Kutuplaşmış ve Bölünmüş Türkiye” tablosu görüyoruz. Daha doğrusu, son dönemlerde ve seçim öncesi de vurguladığım gibi, “İki Türkiye” tablosuyla karşı karşıyayız. Bu tablo, kutuplaşma ve bölünmeden daha önemli bir sorunu da içinde taşıyor: güçlenen milliyetçilik ve muhafazakârlık, İki Türkiye’nin, kendi içlerine kapanırken birbirlerinden daha da uzaklaşmasına neden olabili” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi