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28 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Kutuplaştırmayın

28 Nisan 2023, Cuma 00:04
DDA seçimlerde rekabet eden siyasî partilere ve adaylara kutuplaştırıcı ve karşı tarafı düşmanlaştırıcı söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Denge ve Denetleme Ağı, (DDA)  tarafından yayınlanan çağrı metninde, kutuplaşmanın demokratik siyaset önündeki engellerden biri olduğu vurgulanarak, “Vatandaşlar olarak gündemimizde olan temel sorun alanları, tüm paydaşların etkin ve yapıcı diyaloğuyla çözüme kavuşturulabilir. Ancak son yıllarda daha da derinleşen kutuplaşma, bu diyaloğun ve sorunlara etkin şekilde çözüm bulmanın önünde temel bir engel oluşturuyor” denildi. Kutuplaşmanın, ülkelerdeki otoriterleşme süreçlerine etkisine de dikkat çeken DDA, şu noktaların altını çizdi: “Yıkıcı boyutlara ulaşan siyasi kutuplaşma, toplumsal kutuplaşmayı besliyor. Kutuplaşmış bir toplum da siyasiler için kutuplaştırma stratejisini daha da işlevsel hale getiriyor. Bunun sonucunda hem siyasi aktörlerin hem de biz vatandaşların arasındaki mesafe birbirini besleyerek artıyor. Demokrasinin işlerliğine oldukça olumsuz etkileri olan kutuplaşma olgusu, etkin karar alma ve politika üretme süreçlerini de sekteye uğratıyor.”

Düşmanlaştırıcı söylemlerden kaçının

Kritik seçim sürecinde seçimlerde rekabet eden siyasi partilere ve adaylara kutuplaştırıcı ve karşı tarafı düşmanlaştırıcı söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunan Denge ve Denetleme Ağı açıklamasında şöyle denildi: “Bununla beraber aktif vatandaşlar olarak hepimizi etkileyen sorunların çözümü için kutuplaşmanın yarattığı yankı odalarının duvarlarını yıktığımız ve tercihlerimizin sonuçlara eksiksiz yansıdığı adil ve özgür bir seçim süreci çağrımızı yineliyoruz.”

Yapıcı diyalogla sorunlar aşılır

Açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu: “Artan hayat pahalılığı, işsizlik, gençlerin geleceğe dair azalan umutları, afetlerde tedbirsizlik ve liyakatsizlik sonucu yaşanan can kayıpları, daralan temel hak ve özgürlükler, fırsat eşitsizliği başta olmak üzere artan eşitsizlikler vatandaşlar olarak gündemimizde olan temel sorun alanları. Türkiye’de demokratik denge ve denetleme sisteminde yaşanan erozyonun belirleyici şekilde etkili olduğu bu sorun alanları, aslında siyasi parti aidiyeti ya da dünya görüşümüzden bağımsız olarak hepimizin ortak sorun alanları. Biliyoruz ki bu sorun alanları tüm paydaşların etkin ve yapıcı diyaloğuyla çözüme kavuşturulabilir. Ancak son yıllarda daha da derinleşen kutuplaşma, bu diyaloğun ve sorunlara etkin şekilde çözüm bulmanın önünde temel bir engel oluşturuyor.”

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