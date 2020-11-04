Kuytul’a beraat

Alparslan Kuytul’un “Terör propagandası”yla yargılandığı mahkemenin 9’uncu duruşması Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yaklaşık 3 yıldır ek iddianamelerle devam eden mahkeme beraatle sonuçlandı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı, Alparslan Kuytul ve 44 Furkan Gönüllüsü’ne 30 Ocak 2018’de yapılan şafak operasyonu sonrası, 4 terör örgütüne birden üye olmakla suçlanan Kuytul, 22 ay boyunca tutuklu yargılanmıştı. Süreç içinde terör örgütü üyeliği iddiası 2’ye düşürülmüş, daha sonra üyelik iddiası terör propagandasına dönüştürülmüş ve ilâve edilen ek iddianamelerle yargı süreci sürekli uzatılmıştı.

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