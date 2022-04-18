Kuzey Irak’ta bir operasyon daha - MSB'den ''Pençe Kilit'' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan operasyon başlattığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe Kilit” ismi verilen harekata ilişkin bilgi almak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’ne gitti. Burada hava harekatındaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, “Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmıştır” dedi. Operasyonun başarıyla sonuçlanacağından şüphesi olmadığını dile getiren Akar, “Bu arada tüm bu faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak’ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleşiyor. Tekrar ifade etmek isterim ki, bizim tek hedefimiz teröristlerdir” diye konuştu. AA

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