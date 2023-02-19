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"Kuzey Marmara depreminin etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır"

19 Şubat 2023, Pazar 23:51
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Boğaziçi Aydınlar Topluluğu (BAT) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Depremde Güvenlik" konulu toplantıda konuştu.

Ercan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıkım gücüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İşin ilginç tarafı bu depremin yıkım gücü 12'dir. Böyle bir depremi Türkiye hiç görmedi, dünya da az gördü. 12, Mercalli Cancani eşelinin en son rakamdır. Daha ötesi yok. Çünkü Hatay'a gidiyorsunuz ne tarihi yapılar ne de herhangi bir yapı ayakta değil. Daha yüksek olmaz." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Marmara depreminin etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır"

Prof. Dr. Ercan, bu depremlerin İstanbul'da olması durumunda sonuçlarının daha ağır olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye tamamen göçer. Zaten biz bu kurguyu İstanbul için hazırlıyorduk. Marmara'nın çevresinde 25 milyon kişi yaşıyor. Marmara’da olan her deprem 150 kilometre uzağı etkiliyor. Yani Gölcük depremi İstanbul depremidir, İstanbul depremi Gölcük depremi olacaktır. Aynı zamanda Yalova depremi, Karamürsel, Tekirdağ depremi olacaktır. Balıkesir, Bursa, Çanakkale depremi olacaktır. Dolayısıyla basının sürekli 'İstanbul depremi' demesi çok yanlıştır. Bu bir Kuzey Marmara depremidir. Etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır. Çünkü deprem gören alan 160 bin kilometrekare iken İstanbul'un yüzey alanı, yerleşim alanı 5 bin kilometre karedir. Şimdi 160 bin kilometre karede kilometrekare başına 125 kişi düşüyordu deprem bölgesinde ve oradaki ölüm sayısı şu anda 41 bin kişi ve 87 milyar dolarlık bir kayba neden oldu. Kuzey Marmara'da olacak bir depremde İstanbul'un kilometre kare başına düşen kişi yoğunluğu 3 bin kişidir. Ve ondan sonra katlanarak gitmiştir. İstanbul'da kilometre kare başına düşen konut sayısı 340'tır. Deprem olan yerde 25 yapı vardı. İstanbul'da 340, yaklaşık 7 katı falan var İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'da ne olur olayını daha fazla konuşmaya gerek yok. Orana baktığınız zaman korkunç bir durum ortaya çıkıyor."

Toplantıda, Prof. Dr. Ercan'ın ardından emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ve Nasuh Mahruki konuştu.

AA

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