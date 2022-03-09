Lavrov ile Kuleba Antalya'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bugün Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi. Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da yaklaşık 1 saat sonra kente gelmesi bekleniyor. Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'de buluşacak. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, bugün 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi. Kuleba ve Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otele hareket etti. Otellerdeki önlemler artırıldı Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip. Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek. Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip. Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konaklayacak. AA

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