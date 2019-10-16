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16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Le Parisien gazetesi: YPG/PKK'lılar, IŞİD mensuplarını serbest bıraktı

16 Ekim 2019, Çarşamba 01:52
Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'lıların, kamplarında tuttukları IŞİD mensubu 10 kadını serbest bıraktığı bildirildi.

Le Parisien gazetesinin iki muhabirinin, sahada yaptığı çalışmaya dayanan haberine göre, Rakka'ya 50 kilometre mesafede bulunan bir kampta, YPG/PKK'lılar, terör örgütü IŞİD mensubu 10 Fransız kadını, 25 çocuğuyla birlikte serbest bıraktı.

Haberde ifadelerine yer verilen ve serbest bırakılan kadınlardan birinin "Kürtler (YPG/PKK'lılar) bize birden 'çıkın buradan dediler'. Hiçbir şey anlamadık. Sonra hepsi gitti ve siviller kaldı." ifadesini kullandı.

Bir diğer serbest bırakılan kadının ise "Siviller bize şu an yardım ediyor, Fransa bizi kabul etmiyor. Kürtler (YPG/PKK'lılar) bizi Beşşar Esed rejimine teslim etmek istiyor. Yardım bekliyoruz." dediği kaydedildi.

Haberde, terör örgütü YPG/PKK'lıların farklı kamplarında yüzlerce Fransız ailenin tutulduğu belirtildi.

AA

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