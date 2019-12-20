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20 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Libya, ikinci bir Suriye olmasın

20 Aralık 2019, Cuma 01:06
LİBYA’YA ASKER GÖNDERME TARTIŞMASI SÜRERKEN, SURİYE’DEKİ HATALARIN ORADA DA TEKRARLANMAMASI İSTENİYOR.

Endişeyle takip ediliyor

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın sözleriyle gündeme gelen “Libya’ya asker” tartışması, “2011’de Suriye iç savaşı başlatılırken yapılan hatalar Libya’da da mı tekrarlanacak?”  sualinde ifadesini bulan endişeli yorum ve değerlendirmelere kapı açtı.

Bedeli yine çok 

Suriye’deki iç savaşı alevlendiren müdahalelerin ve çatışmalarda taraf olma politikalarının durumu bu hale getirdiği hatırlatılırken, aynı tavır Libya’da da sürdürülürse bedelinin çok ağır olacağına dikkat çekiliyor.

Murat Yetkin: Hükümetin Türkiye’yi Libya iç savaşında taraf olmaktan sakınmasında, Suriye’den sonra bir de Libya’dan gelecek göç dalgası ve güvenlik risklerine yol açacak adımlardan kaçınmasında ve sorunun diplomasi  yoluyla halline odaklanmasında yarar var.

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Libya, ikinci Suriye olmasın

Gazeteci – Yazar Murat Yetkin,  hükümetin Libya iç savaşında taraf olmaktan ve Suriye’den sonra bir de Libya’dan gelecek göç dalgasına sebep olmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, “Libya’nın ikinci bir Suriye vakası olmaması gerektiğini” yazdı. Yetkin yazısında şunları anlattı: 

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Aralık’ta TRT’de Libya hükümetinden talep gelmesi halinde Türkiye’nin asker gönderebileceği yolundaki sözleri üzerine dünyanın dikkati Suriye’nin yanı sıra Libya krizine döndü. Bunu 14 Aralık’ta “16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük” Libya vatandaşlarına vize muafiyeti tanıyan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi izledi. Bu durum, adeta silâhaltına alınamayacak sivillerin tahliyesine kapı aralıyor, Suriye’den sonra Libya’dan da Türkiye’ye bir mülteci dalgasının mı geleceği sorusunu akla getiriyordu. Fiilen ikiye bölünmüş Libya’nın (BM tarafından tanınan) Ulusal Mutabakat Hükümetinin başındaki Fayez Al Sarraj kontrolünde bulunan başkent Trablus, iki gün önce, 12 Aralık’ta isyancı Khalifa Haftar’ın Libya Milli Ordusu güçlerince kuşatmaya alınmıştı. Erdoğan’ın 15 Aralık’ta (ikiye bölünmüş Libya’nın BM tarafından tanınan) Ulusal Mutabakat Hükümetinin başı Fayez Al Sarraj ile İstanbul’da Güvenlik ve Askerî İşbirliği Mutabakatı imzalayıp 16 Aralık’ta bunu yasalaşması üzerine Meclis’e gönderince durum ciddiye bindi. Mutabakat, Volkan Bozkır başkanlığındaki Meclis Dışişleri Komisyonunda, sunumu Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’nın yaptığı bir oturumda ele alındı. Sunum sonrasında basına kapatılan Komisyon toplantısında sert tartışmaların ardından CHP, İYİ Parti ve HDP’nin karşı oylarına rağmen AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.”

DİPLOMASİYLE HALLEDİLMELİ

Yetkin, Libya’ya gönderilecek “asker” tartışmasının sürdüğünü ifade ederek, “Meclis’e sunulan anlaşmada “sivil” unsurlardan söz etmesi muhalefet sözcülerinin Erdoğan hükümetinin Türk Silahlı Kuvvetleri yerine Libya’ya gayrı resmî milis birlikleri mi göndermeyi planladığını sormasına yol açtı. Erdoğan’ın 10 Aralık’ta Bilkent’teki bir toplantıda, “asker mi gönderileceği” sorusu üzerine Rusya’nın Libya’da özel güvenlik şirketi elemanlarının bulunduğundan, talep olursa bu tür “elemanlar” gönderilebileceğinden söz etmesi bu soruları güçlendiriyor. Erdoğan isim vermese de Irak işgali sırasında –ağır insan hakları ihlallerine yol açan- Amerikan Blackwater gibi, ya da Ukrayna krizinde görülen Rus Wanger gibi özel güvenlik şirketleri, ya da yaygın deyimle “sivil orduları” ima ettiği Ankara’da konuşuluyor. Bu çerçevede Uluslararası Savunma ve Danışmanlık Şirketinin (SADAT) adı geçti. SADAT’ın kurucusu, halen Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı sıfatıyla, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Kurulunda yer alan, emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi idi. SADAT adı daha önce Suriye’de Beşar Esad rejimini yıkmak için silahlanan Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) askerî eğitim verilmesi konusunda geçmişti. Ancak Tanrıverdi, SADAT’ın özel birlik kurmadığını, buna karşı olduğunu, sadece askerî eğitim ve danışmanlık işleri üstlendiğini söylüyor. Bununla birlikte Tanrıverdi’nin gerekirse Libya’ya bu tür özel milis güçlerinin gönderilmesinden yana olduğu hükümet yanlısı medyada yer alıyor (…) Hükümetin Türkiye’yi Libya iç savaşında taraf olmaktan sakınması, Suriye’den sonra bir de Libya’dan gelecek göç dalgası ve güvenlik risklerine yol açacak adımlardan kaçınması ve sorunun diplomasi yoluyla halline odaklanmasında yarar var” dedi.         

İstanbul – Yeni Asya

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